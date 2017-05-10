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14:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокурор Прикамья заработал 2,7 млн рублей за год

ПЕРМЬ, 10 мая, ФедералПресс. Руководство прикамской краевой прокуратуры раскрыло информацию о своих доходах в 2016 году, а также об имеющейся в собственности недвижимости и личном транспорте.

Прокурор Пермского края Вадим Антипов задекларировал за 2016 год доход в 2 млн 784 тыс. рублей. В собственности у Антипова имеется земельный участок площадью 1008 кв. метров, квартира площадью в 122,7 кв. метра. В пользовании у прокурора края также земля (1500 кв. метров) и служебная квартира (99,6 кв. метра). Вся недвижимость находится в России.

Первый заместитель прокурора края Владимир Черкасов заработал за прошлый год 2 млн 710 тыс. рублей. Владеет он тремя земельными участками, общая площадь которых составляет 5,3 тыс. кв метров. Также в индивидуальной собственности у Черкасова есть дача площадью 30 кв. метров и две квартиры площадью 41,9 и 60,7 кв. метра. Автомобиль первого зампрокурора — «Мицубиси-Паджеро-Спорт».

Зампрокурора Александр Дерышов заработал в 2016 году 2 млн 553 тыс. рублей. У него в собственности две квартиры в 92,1 и 55,8 кв. метра и половина квартиры площадью 80,7 квадрата. Есть у него и жилой дом площадью 64 кв. метра. Задекларированный автомобиль: «Тойота RAV 4». Маломерное судно: лодка «Ямаран Т 300».

Зампрокурора Виталий Ильенков указал в декларации доход за прошлый год в 2 млн 481 тыс. рублей. Из квартиры общей площадью 80,8 кв. метра ему принадлежит четвертая часть.

Зампрокурора Любовь Малышева заработала в 2016 году 2 млн 525 тыс. рублей. В совместной собственности у нее имеется земельный участок площадью 600 кв. метров, квартира площадью 43,1 кв. метра. В пользовании у Малышевой — служебная квартира в 67,7 квадрата.

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