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16:08 (мск), источник: "Российская газета"

Скверы не для всех

Почему в городе не хватает зелени.

Источник: РИА "Новости"

На улице Туристской снесли построенный незаконно супермаркет и будут разбивать сквер. Этого решения жители двух многоэтажек добивались несколько лет, ходили в администрацию, прокуратуру, писали открытые обращения. Случившееся они называют чудом, но говорят, что выхода у них другого не было, ведь в шаговой доступности «зеленые островки» полностью отсутствуют. И это притом, что в Приморском районе обеспеченность зелеными насаждениями составляет 12 метров на человека. Ситуация, типичная для всего Петербурга.

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Площадь зеленых насаждений на одного жителя — это такой же официальный показатель, как, к примеру, обеспеченность детскими садиками или поликлиниками. И когда считается эта цифра, то чиновники суммируют площади всех зеленых зон в границах района и делят на число проживающих. Ничего, что парк находится в нескольких километрах, — норматив все равно считается выдержанным.

Похожая история в Пушкинском районе. Здесь по нормативам на одного жителя приходится целых 18 квадратных метров зелени. У тех, кому повезло жить непосредственно в Пушкине, в шаговой доступности от Екатерининского парка, этот показатель сомнений не вызовет. А вот в Шушарах, где проживают 65 тысяч человек, официально нет ни одного сквера. Зато в полном объеме присутствует смог от Московского шоссе и промышленных предприятий. Но и здесь, если судить по нормативам обеспеченности зелеными насаждениями, все хорошо, ведь поселок входит в границы Пушкинского района.

Петербург всегда был в плане зелени неоднородным. На том же Невском проспекте сложно найти хоть одно дерево.

Но городской центр — отдельная история, здесь и норматив самый низкий — на одного жителя должно приходиться от шести квадратных метров растительности, и нюансов много, например, новую зеленую зону никак не сделать, даже если очень хочется.

Но сейчас без полноценных зеленых насаждений оказываются уже новые кварталы в жилых комплексах по 20−30 этажей. В этих домах живут тысячи жителей. Конечно, новоселы недовольны: они забрасывают жалобами муниципалитеты, администрацию.

Некоторые проявляют инициативу и сами высаживают возле домов газоны. Но ситуацию это не спасает.

Ведь площадь зеленых насаждений для дома, к примеру, в Пушкинском районе, где проживает тысяча человек, должна быть не менее 1,8 гектара. Это два с половиной футбольных поля. Таких участков возле новостроек просто нет. Координатор движения «Красивый Петербург» Роман Шайхайдаров вот уже несколько лет борется за то, чтобы методика расчета зеленых насаждений была изменена. Он уверен: обеспеченность считать нужно не по району в целом, а по отдельному муниципалитету. При таком подходе крупными парками и заказниками будет уже не прикрыться. Сейчас поправки в городское законодательство обсуждаются с профильными комитетами.

Но и здесь дьявол кроется в деталях. Петербургский закон о зеленых насаждениях определяет нормативы обеспеченности насаждениями в зависимости от района города. А этот же показатель для вновь возведенного квартала вне зависимости от локации определяется правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) и нормативами градостроительного проектирования. Как говорит Екатерина Игумнова, главный архитектор одной из петербургских компаний, осуществляющих сопровождение проектов застройки территорий, в правилах указано, что на 100 квадратных метров от площади квартир должно приходиться 23 квадратных метра озеленения. При нормативе жилищной обеспеченности, который сейчас составляет 28 квадратных метров на человека, получается, что при застройке обеспеченность озеленением составляет всего 6,44 квадратных метра на одного жителя.

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В принципе, нужный показатель должен достигаться за счет сквериков и аллей, создаваемых городом. Но нюанс в том, что в кварталах массовой застройки парков и скверов практически не создается.

По расчетам руководителя одного из петербургских бюро ландшафтной архитектуры Алексея Скибина, на жителей 16-этажек приходится примерно 7 квадратных метров зелени, в то время как для обитателей двух-трехэтажных домов этот показатель составляет 15−19 метров.

Адвокат Валерий Вечканов считает эту тенденцию довольно опасной. В Петербурге уже неоднократно звучали опасные предложения пересмотреть нормативы под реально существующие и оформить документально, что площадь озеленения зависит от этажности.

— Нормативы должны рассчитываться исходя из требований санитарных норм и правил, которые обеспечат безопасность граждан в равных значениях для каждого, — говорит Вечканов.

Сколько реально метров зелени приходится на жителей новых кварталов в разных районах города, никто никогда не считал. Однако специалисты по ландшафтному дизайну призывают обратить внимание на суть дела.

Сейчас нормы озеленения выполняют за счет газонных решеток и детских площадок, практически без деревьев.
Ксения Беляева
Архитектор бюро ландшафтной архитектуры

В принципе, ловить двух зайцев, устанавливая карусель и называя это озеленением, застройщик больше не сможет. Вступившие в силу правила землепользования и застройки подразумевают, что теперь половина всей озеленяемой территории должна иметь толщину грунта полтора метра. А значит, покрыть всю площадку рулонным газоном уже не получится. Также 30 процентов от площади озеленения должны занимать деревья. Эксперты положительно оценивают нововведения, но как они работают на практике, неизвестно, ни одного комплекса по новым ПЗЗ еще не сдано. Но даже когда жилые массивы будут строиться и сдаваться с нужными нормами зелени, это не решит проблему уже построенных комплексов, где вместо зелени раскинулись бесконечные каменные джунгли.

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