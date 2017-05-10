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15:02 (мск), источник: ТАСС

Минфин поддержал программу продовольственных карточек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министерство финансов РФ дало принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим. Об этом сказал в кулуарах заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Источник: РИА "Новости"
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«У нас есть согласование с Минэкономразвития. (Теперь — прим. ТАСС) нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания. Вопрос в сроках реализации, и сохраняется вопрос по источникам (финансирования программы — прим. ТАСС)», — сказал министр.

Он добавил, что министр финансов Антон Силуанов принципиально поддержал программу продовольственной помощи. «Что касается источников (финансирования) — мы с Минфином пока работаем», — добавил Мантуров, напомнив, что программа может быть запущена не ранее следующего года.

Программа продовольственной помощи

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе «покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары.

Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

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Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт «Мир». По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование — они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.

Минпромторг РФ оценивал стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 млрд руб.

Комментарии
1
Александр Швед
во! - теперь заживём...
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