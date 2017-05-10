Минфин поддержал программу продовольственных карточек

«У нас есть согласование с Минэкономразвития. (Теперь — прим. ТАСС) нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания. Вопрос в сроках реализации, и сохраняется вопрос по источникам (финансирования программы — прим. ТАСС)», — сказал министр.

Он добавил, что министр финансов Антон Силуанов принципиально поддержал программу продовольственной помощи. «Что касается источников (финансирования) — мы с Минфином пока работаем», — добавил Мантуров, напомнив, что программа может быть запущена не ранее следующего года.

Программа продовольственной помощи

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе «покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи». Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.