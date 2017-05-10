В Уфе снижена стоимость проезда на нескольких троллейбусных маршрутах
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфимский МУЭТ снизил стоимость проезда на «черниковских» троллейбусных маршрутах.
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Уфимский МУЭТ снизил стоимость проезда на «черниковских» троллейбусных маршрутах.
Как сообщили в Управлении электротранспорта, в связи с 65-летием со дня образования Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы стоимость проезда за наличный расчет в троллейбусах, следующих по маршрутам № 4, 9, 10 и 15, до 1 июля этого года снижена до 18 рублей.