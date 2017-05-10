Доходы жены Аксенова почти в 13 раз больше, чем у мужа

Глава Крыма Сергей Аксенов за прошедший год заработал 2,63 млн руб, что почти вдвое больше, чем его доходы в 2015 году, передает ТАСС, ссылаясь на декларацию о доходах Аксенова.

«Декларированный годовой доход (главы Крыма за 2016 год составил — ред.) 2 632 380,36 руб.», — уточнено в документе.

В 2015 году доход Аксенова составил 1,4 млн руб, а в 2014 — 1,6 млн руб.

Отметим, что доходы супруги Сергея Аксенова Елены в 2016 году составили 32,8 млн руб, что практически в 13 раз больше, чем заработал ее муж.