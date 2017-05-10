Эксперт: экономика Молдовы стабильна, как болото

«Болото — оно тоже стабильно. Только иногда болотный газ взрывается, и эта стабильность нарушается. Сейчас визуально наблюдается стабильность, но эта стабильность без роста, стабильность без устойчивой социальной базы, стабильность, которая не имеет собственных точек роста и не научилась грамотно использовать те точки роста или те возможности, которые нам дает внешний мир», — отметила собеседница в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По ее мнению, по этой причине в конце года придется пересмотреть оптимистичные прогнозы роста экономики страны в сторону понижения.

«К сожалению, в этом году пока результаты, с точки зрения сельского хозяйства, не озвучены. Но понятно, что тот рост, на который рассчитывал Минсельхоз, на который рассчитывали, когда прогнозировали ВВП, в него безусловно будут внесены корректировки», — отметила эксперт, по словам которой прогнозируемый рост ВВП население не чувствует и в ближайшее время не почувствует.