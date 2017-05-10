Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Фанаты "Евровидения" возмущены плагиатом номера Лазарева - СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Война в карикатурах
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
15:27 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт: экономика Молдовы стабильна, как болото

Экономика Молдовы демонстрирует стабильность. Однако, поводов для радости нет, поскольку в республике нет внутренних ресурсов, которые бы обеспечили рост экономики, считает директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Источник: Sputnik.md

«Болото — оно тоже стабильно. Только иногда болотный газ взрывается, и эта стабильность нарушается. Сейчас визуально наблюдается стабильность, но эта стабильность без роста, стабильность без устойчивой социальной базы, стабильность, которая не имеет собственных точек роста и не научилась грамотно использовать те точки роста или те возможности, которые нам дает внешний мир», — отметила собеседница в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По ее мнению, по этой причине в конце года придется пересмотреть оптимистичные прогнозы роста экономики страны в сторону понижения.

«К сожалению, в этом году пока результаты, с точки зрения сельского хозяйства, не озвучены. Но понятно, что тот рост, на который рассчитывал Минсельхоз, на который рассчитывали, когда прогнозировали ВВП, в него безусловно будут внесены корректировки», — отметила эксперт, по словам которой прогнозируемый рост ВВП население не чувствует и в ближайшее время не почувствует.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Молдавская группа SunStroke Project попала в финал Евровидения-2017
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь