В центре Омска с 12 мая перекроют дороги

С 12 мая в центре Омска перекроют дороги. Это связано с ремонтными работами на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

Так, с 8.00 12 мая по 20.00 31 июля для движения будет закрыта улица Тарская от улицы Яковлева с переходом улицу Октябрьскую. Также с 8.00 12 мая до 12 июня перекроют улицу 1-ю Восточную на пересечении с улицей 35 лет Советской Армии. Кроме этого, с 13 июня до 31 июля перекроют 1-ю Восточную в районе дома № 50.

Водителей просят корректировать свой маршрут с учётом сложившихся изменений.