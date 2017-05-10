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15:12 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска с 12 мая перекроют дороги

«ОмскРТС» проводит ремонт теплосетей.

Источник: РИА "Новости"

С 12 мая в центре Омска перекроют дороги. Это связано с ремонтными работами на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

Так, с 8.00 12 мая по 20.00 31 июля для движения будет закрыта улица Тарская от улицы Яковлева с переходом улицу Октябрьскую. Также с 8.00 12 мая до 12 июня перекроют улицу 1-ю Восточную на пересечении с улицей 35 лет Советской Армии. Кроме этого, с 13 июня до 31 июля перекроют 1-ю Восточную в районе дома № 50.

Водителей просят корректировать свой маршрут с учётом сложившихся изменений.

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