Волгоградские потребители смогли вернуть 10 миллионов рублей за некачественные услуги

Всего за этот период было зафиксировано порядка 2,8 тысячи жалоб, 2228 из которых (80%) касаются продажи различных товаров.

В досудебном порядке потребителям возмещен ущерб в размере 3,1 миллиона рублей. По решению суда взыскано около семи миллионов рублей. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего волгоградцы были недовольны качеством приобретенной продукции, жаловались на отсутствие информации о товаре или его изготовителе. На втором месте — обращения по вопросам ЖКХ: 177 жалоб или 6,4% заявителей пожаловались на качество и произведенный расчет за коммунальные услуги.

Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, в случае неисполнения в добровольном порядке законных требований потребителей, торговые предприятия и предпринимателей штрафуют. В первом квартале 2017 года общая сумма взысканий превысила три миллиона рублей.