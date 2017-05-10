Самые крупные дорожные стройки Москвы завершат к 2020 году

Столичные власти планируют завершить до 202 года строительство самых крупных дорожных строек в Москве, в частности Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады. Об этом в среду, 10 мая, сообщил «Интерфаксу» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года мы планируем завершить все наиболее масштабные, так называемые “тяжелые” дорожные стройки. В первую очередь, это Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада.

Чиновник также добавил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог. Таким образом, дорожная сеть города будет уплотнена, что позволит организовать новые маршруты без использования скоростных магистралей.