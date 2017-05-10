Самые крупные дорожные стройки Москвы завершат к 2020 году
В дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог.
В дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог.
Столичные власти планируют завершить до 202 года строительство самых крупных дорожных строек в Москве, в частности
В ближайшие три года мы планируем завершить все наиболее масштабные, так называемые “тяжелые” дорожные стройки. В первую очередь, это Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада.
Чиновник также добавил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог. Таким образом, дорожная сеть города будет уплотнена, что позволит организовать новые маршруты без использования скоростных магистралей.
Ранее сообщалось, что строительство