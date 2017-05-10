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18:32 (мск), источник: Мослента

Самые крупные дорожные стройки Москвы завершат к 2020 году

В дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог.

Источник: РИА "Новости"

Столичные власти планируют завершить до 202 года строительство самых крупных дорожных строек в Москве, в частности Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, а также Южной рокады. Об этом в среду, 10 мая, сообщил «Интерфаксу» заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года мы планируем завершить все наиболее масштабные, так называемые “тяжелые” дорожные стройки. В первую очередь, это Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада.
Марат Хуснуллин
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства

Чиновник также добавил, что в дальнейшем основной акцент будет сделан на строительстве поперечных связей и районных дорог. Таким образом, дорожная сеть города будет уплотнена, что позволит организовать новые маршруты без использования скоростных магистралей.

Ранее сообщалось, что строительство Северо-Западной хорды планируется завершить в следующем году, а Северо-Восточной хорды — в 2019 году.

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