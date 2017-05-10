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15:47 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области дешевеют кредиты

Снижение ставок оказало положительное влияние на рост кредитования.

Средневзвешенные ставки по кредитам населению в первом квартале 2017 года снизились на 2,3 процентных пункта до 15,4% по сравнению с I кварталом 2016 года, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Ставки по кредитам предприятиям в то же время снизились на 2,4 процентных пункта до 11,4%.

Объем выданных кредитов в Нижегородской области составил 220 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитование юридических лиц выросло более чем на 22%, кредитование населения — на 25%.

«По-прежнему качество кредитных портфелей региональных заемщиков лучше общероссийского, — сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России. — Уровень просрочки юрлиц составил 6,4% (в среднем по России — 7,1%), граждан — 7,1% (в среднем по России — 8,1%)».

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