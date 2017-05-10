В Нижегородской области дешевеют кредиты

Средневзвешенные ставки по кредитам населению в первом квартале 2017 года снизились на 2,3 процентных пункта до 15,4% по сравнению с I кварталом 2016 года, сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Ставки по кредитам предприятиям в то же время снизились на 2,4 процентных пункта до 11,4%.

Объем выданных кредитов в Нижегородской области составил 220 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитование юридических лиц выросло более чем на 22%, кредитование населения — на 25%.