Дом купца Генч-Оглуева в Ростове-на-Дону закроют на реставрацию
Реставрация парадных фасадов обойдётся в 6 млн рублей.
Реставрация парадных фасадов обойдётся в 6 млн рублей.
Территориальное управлении Федерального агентства по управлению госимуществом в Ростовской области объявило конкурс на проведение
Объект является памятником истории и культуры федерального значения, потому и деньги выделяют из госказны. Работы оценены в 5 млн 970 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.
В приложении содержится положительное заключение госэкспертизы на проведение реставрационных работ. Исследования были проведены в 2015 году столичными специалистами.
Согласно проекту, победитель конкурса должен будет воссоздать
Зданию, расположенному напротив ростовской администрации, вернут те цвета, в которые оно было окрашено в конце XIX века.
Отметим, что на реставрационные работы выделяется 90 календарных дней с даты подписания контракта.
Напомним, судьба Парамоновских складов, расположенных на набережной