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16:17 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области приступили к строительству кинокластера

В Аксайском районе началось строительство первых объектов кинокластера, который расположится в станице Старочеркасской.

Сейчас в кинокластере установили рабочий городок для персонала и завершается строительство первого куреня под камышовой крышей. На его примере отрабатывают технику возведения старинной укладки казачьих хат. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По словам одного из художников и авторов проекта Сергея Шаламова, большое значение при строительстве объектов придается сохранению исторической достоверности.

«Изучаем архивные источники, музейные материалы, чтобы показать, как выглядели здания в конкретный период времени. Сейчас мы строим декорации начала 19-го века, для съемок фильма про атамана Платова. Тщательно изучаем все детали. Важны даже элементы узора наличников», — уточнил он.

Наиболее активно строительство декораций кинокластера начнется после 10 мая, а с 15 июля здесь уже пройдут съемки многосерийного фильма «Атаман» по заказу канала НТВ, который посвящен донскому атаману, уроженцу Старочеркасской Матвею Платову.

В рамках развития строительства в кинокластере планируется построить комплекс исторических декораций для съемок фильмов о России разных периодов. Основой комплекса станет казачья станица — с улицами, домами, церковью, майданом, — которую возведут в границах Аннинской крепости.

«Также будут воссозданы фортификационные сооружения и рвы. По периметру валов будут сымитированы фрагменты крепостных сооружений трех разных эпох: земляной вал крепости Святой Анны, стены крепости Измаил и стены старорусской крепости», — отмечается в сообщении.

Кроме казачьих и территориальных тематик будет построена громадная натурная площадка российского города средней полосы XVIII—IX веков, аналог легендарной мосфильмовской натурной площадки, — но с применением современных технологий быстрой смены фасадов и изменения каркасов зданий.

Помимо декораций, на территории съемочной площадки также планируется расположить цех по производству реквизита для съемок, в том числе шорный и кузнечный — для изготовления сбруи для коней, реставрационную мастерскую, где будут восстанавливать старинные брички, тачанки, телеги и другие исторические транспортные средства, а также костюмный цех и склад старинных вещей для съемок.

Как сообщали Юга.ру, стоимость строительства кинокластера в Аксайском районе Ростовской области оценивалась в 3 млрд рублей. Инициатором его создания выступили губернатор Ростовской области Василий Голубев и продюсер группы компаний «КИТ» Сергей Багиров.

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