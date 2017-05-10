В Ростовской области приступили к строительству кинокластера

Сейчас в кинокластере установили рабочий городок для персонала и завершается строительство первого куреня под камышовой крышей. На его примере отрабатывают технику возведения старинной укладки казачьих хат. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По словам одного из художников и авторов проекта Сергея Шаламова, большое значение при строительстве объектов придается сохранению исторической достоверности.

«Изучаем архивные источники, музейные материалы, чтобы показать, как выглядели здания в конкретный период времени. Сейчас мы строим декорации начала 19-го века, для съемок фильма про атамана Платова. Тщательно изучаем все детали. Важны даже элементы узора наличников», — уточнил он.