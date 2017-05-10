Власти Краснодара продолжают вытеснять водителей с улиц на платные парковки
В краевом центре продолжается обустройство муниципальных платных парковок.
В краевом центре продолжается обустройство муниципальных платных парковок.
В июне в Краснодаре на ряде участков
— Для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках действующего инвестсоглашения с ООО «Городские парковки» по обустройству платных муниципальных парковок, продолжается их обустройство: наносятся линии горизонтальной разметки, размещаются дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.
Дополнительные дорожные знаки будут размещены на противоположной стороне четырех парковочных зон на следующих участках