Власти Краснодара продолжают вытеснять водителей с улиц на платные парковки

В июне в Краснодаре на ряде участков улично-дорожной сети — у четырех платных муниципальных парковок — установят дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения в рамках действующего инвестсоглашения с ООО «Городские парковки» по обустройству платных муниципальных парковок, продолжается их обустройство: наносятся линии горизонтальной разметки, размещаются дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта вне парковочных зон, — прокомментировали в городском департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.