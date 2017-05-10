Назначена дата начала строительства федеральной трассы «Таврида»

«В мероприятии примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт», — говорится в сообщении.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» протяженностью более 260 километров составляет 138,9 миллиарда рублей.