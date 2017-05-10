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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Назначена дата начала строительства федеральной трассы «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Официальный старт строительству федеральной трассы «Таврида» в Крыму будет дан 12 мая — в 37 километрах от Симферополя заложат памятный камень, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В мероприятии примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, глава республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт», — говорится в сообщении.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» протяженностью более 260 километров составляет 138,9 миллиарда рублей.

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