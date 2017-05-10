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18:50 (мск), источник: Фонтанка

Смольный определился, какие улицы будут ремонтировать в мае

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) назвал магистрали, которые будут отремонтированы первыми в рамках летней дорожной кампании.

Источник: РИА "Новости"

Адреса «Фонтанке» 10 мая сообщили в ведомстве.

По данным КРТИ, в мае дорожники приступят к работам на Санкт-Петербургском проспекте (от Алексеевской улицы до Фабричной улицы), Дачном проспекте (от Бульвара Новаторов до пр. Народного Ополчения), Заячьем проспекте (от Никольского пруда до Петергофской улицы), Чичуринском переулке (от Жукова до Лабораторной), Владимирской улице (от Никольского переулка до улицы Зосимова), проезде без названия от улицы Грибакиных вдоль садоводства до тупика.

Затем дорожники начнут латать улицы Есенина (от проспекта Тореза до улицы Сикейроса) и Новоладожскую. В мае также на очереди Константиновский проспект и участки Московского шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе).

Контракты с победителями дорожных аукционов Смольный заключил в среду, 10 мая. Работы будут выполнять три генподрядчика — «Орион плюч», «ВАД» и «АБЗ-Дорстрой». «Эти организации хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы, поэтому, уверен, что дорожная кампания — 2017 пройдёт успешно», — отметил глава КРТИ Сергей Харлашкин.

В спасение 74 улиц Петербурга Смольный в текущем году выделяет 3,4 млрд рублей. Из наиболее значимых объектов в 2017 году следует отметить ремонт дорожного полотна на Большом Сампсониевском проспекте (от Пироговской набережной до улицы Смолячкова), Лесном проспекте (от улицы Академика Лебедева до Литовской), Приморском шоссе (от Тарховской улицы до переулка Свободы), Митрофаньевском шоссе (от Малой Митрофаньевской до Ялтинской), Дальневосточном проспекте (от Большевиков до Дыбенко), Садовой улице (от набережной Мойки до Гороховой), Вознесенском проспекте (от Адмиралтейского проспекта до Садовой) и др.

Информация об ограничении движения из-за ремонтных работ будет обновляться на сайте Государственной административно-технической инспекции.

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