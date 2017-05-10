ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций медиахолдинга РБК

«В ФАС России 28 апреля 2017 года поступило ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО “РБК”», — передал RNS Карташов через пресс-службу. От кого именно поступило ходатайство, он не уточнил.

«Ходатайство находится на рассмотрении. Комментарии после принятия решения по ходатайству», — уточнил RNS Карташов.

Ранее источники RNS сообщали, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры с инвестгруппой «Онэксим» о покупке медиахолдинга РБК. Переговоры активизировались в марте, уточнял один из источников RNS.