Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Взрыв был очень сильный": спецназовец о "Корнете" в Сирии
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
17:20 (мск), источник: RNS

ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций медиахолдинга РБК

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК, сообщил RNS начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов.

Источник: РИА "Новости"

«В ФАС России 28 апреля 2017 года поступило ходатайство о согласовании приобретения 65,43% акций ПАО “РБК”», — передал RNS Карташов через пресс-службу. От кого именно поступило ходатайство, он не уточнил.

«Ходатайство находится на рассмотрении. Комментарии после принятия решения по ходатайству», — уточнил RNS Карташов.

Ранее источники RNS сообщали, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры с инвестгруппой «Онэксим» о покупке медиахолдинга РБК. Переговоры активизировались в марте, уточнял один из источников RNS.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп уволил главу ФБР
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
Трамп встретился с Лавровым в Белом доме
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Первый Hummer снова запустят в производство В США возобновят сборку легендарного внедорожника Hummer H1, впрочем, продаваться на американском рынке автомобиль не будет
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь