Горячую воду в Минске пока отключать не будут

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Графики отключения в столице подачи в квартиры горячей воды будут скорректированы, сообщил в среду начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Плашков.

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Как ранее проинформировали в Мингорисполкоме, горячее водоснабжение планировалось начать отключать уже 10 мая — по графику ремонтных работ.

«Городскими властями принято решение о корректировке графиков отключения горячей воды с учетом погодных условий», — цитирует БелТА слова Плашкова.

При этом, по данным Мингорисполкома, уточненная информация для граждан будет размещена в интернете уже в ближайшее время.

В среду 10 мая в ряде регионов Беларуси, в том числе столице, прошел снег. Как сообщили Sputnik синоптики из Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, потепление в стране ожидается только к ближайшим выходным.