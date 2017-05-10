Аксенов за год заработал меньше своих «материковых» заместителей
«Комсомолка» посчитала, кто в Совмине Крыма оказался самым богатым.
«Комсомолка» посчитала, кто в Совмине Крыма оказался самым богатым.
1 место.
Зампредседателя Совмина Борис Зимин задекларировал доход за 2016 год в размере 14 миллионов 349 тысяч рублей. В собственности бывшего главы ЗАО «Нортгаз» (Новый Уренгой) есть две квартиры — площадью 183 и 45 квадратных метров соответственно, две машины — TOYOTA Lexus LX 570 и TOYOTA Lexus LX 470, гараж. Чиновник владеет 40 земельными участками общей площадью чуть более 15 га и долями еще 81 земельного участка.
Супруга Зимина заработала за год 428 тысячи рублей. У нее есть две машины VOLKSWAGEN Multivan и TOYOTA Lexus LX 570, три
Напомним, Борис Зимин занял пост в крымском правительстве в феврале 2017 года вместо арестованного за взятку Олега Казурина. Он курирует
2 место.
Как и Зимин, Королев стал
3 место.
Глава Крыма Сергей Аксенов заработал в 2016 году чуть более 2,6 миллиона рублей. Доход Аксенова за прошлый год в два раза больше, чем за 2015 год — 1,4 миллиона рублей.
В собственности главы республики
Супруга главы республики за минувший год заработала 32,8 миллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем год назад. Тогда было задекларировано 3,4 миллиона рублей.
Она владеет шестью нежилыми помещениями, автомобилем BMW и тремя квартирами, общая площадь которых составляет почти 179 квадратных метров. В ее пользовании находится указанный выше жилой дом в 557 квадратных метров и два земельных участка общей площадью 1,6 тысяч квадратов.
4 место.
Георгий Мурадов, постпред Республики Крым при Президенте РФ, в 2016 году заработал больше на 400 тысяч рублей, чем в 2015. Он задекларировал доход в размере 2,358 миллиона рублей.
5 место.
В собственности чиновницы дом на 234 квадратных метра, половина квартиры в 53 «квадрата», земельный участок в 2 сотки и авто — NISSAN Qashqai.
6 место.
Доход министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского вырос за год на 300 тысяч рублей.
В его собственности квартира в 51 «квадрат» и треть квартиры в 69 квадратных метров, а также два земельных участка общей площадью 1,8 га. Авто нет.
7 место.
Руководитель аппарата Совмина Лариса Опанасюк задекларировала годовой доход в сумме 2,217 миллиона рублей, это почти на 300 тысяч больше, чем за 2015 год. В индивидуальной собственности чиновницы только земельный участок площадью 9,9 соток.
Муж Опанасюк заработал в 2016 году 2,4 миллиона рублей. Он владеет домов на 150 квадратных метров, гаражом и нежилым строением. Из транспорта — автомобильToyota RAV4 b скутер Yamaha.
8 место.
В собственности чиновника квартира на 142 «квадрата», 2
9 место.
Игорь Михайличенко, занимающий пост
В собственности супругов нет никакой недвижимости. Чиновник владеет авто Honda
10 место.
Юрий Гоцанюк, занявший пост
Машины лично у Гоцанюка нет, зато у супруги — легковой автомобиль PEUGEOT 307. В собственности жены чиновника также имеется земельный участок 48 тысяч квадратных метров. Супруга задекларировала доход за год — 431 тысячу рублей.
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