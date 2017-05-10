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19:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов за год заработал меньше своих «материковых» заместителей

«Комсомолка» посчитала, кто в Совмине Крыма оказался самым богатым.

1 место.

Зампредседателя Совмина Борис Зимин задекларировал доход за 2016 год в размере 14 миллионов 349 тысяч рублей. В собственности бывшего главы ЗАО «Нортгаз» (Новый Уренгой) есть две квартиры — площадью 183 и 45 квадратных метров соответственно, две машины — TOYOTA Lexus LX 570 и TOYOTA Lexus LX 470, гараж. Чиновник владеет 40 земельными участками общей площадью чуть более 15 га и долями еще 81 земельного участка.

Супруга Зимина заработала за год 428 тысячи рублей. У нее есть две машины VOLKSWAGEN Multivan и TOYOTA Lexus LX 570, три машино-места, четыре земельных участка общей площадью более 13 га и треть квартиры в 75 квадратных метров.

Напомним, Борис Зимин занял пост в крымском правительстве в феврале 2017 года вместо арестованного за взятку Олега Казурина. Он курирует жилищно-коммунальную сферу и топливно-энергетический комплекс.

2 место.

Вице-премьер крымского правительства Павел Королев заработал за год 4, 245 миллиона рублей. Он владеет квартирой площадью 83 квадратных метра. Ни земельных участков, ни машины в собственности чиновника нет. Его супруга задекларировала доход в 452 тысячи рублей. Она — собственник двух квартир — 43 и 74 квадратных метра. Авто нет.

Как и Зимин, Королев стал вице-премьером недавно — в декабре 2016 года. Ранее он был заместителем министра экономического развития России. В правительстве Крыма бывший федеральный чиновник курирует вопросы земельных и имущественных отношений.

3 место.

Глава Крыма Сергей Аксенов заработал в 2016 году чуть более 2,6 миллиона рублей. Доход Аксенова за прошлый год в два раза больше, чем за 2015 год — 1,4 миллиона рублей.

Источник: AP

В собственности главы республики по-прежнему нет ни жилья, ни земельного участка, ни автомобиля, а в пользовании — все те же дом площадью 577,5 квадратных метров и земельный участок (607 квадратных метров).

Супруга главы республики за минувший год заработала 32,8 миллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем год назад. Тогда было задекларировано 3,4 миллиона рублей.

Она владеет шестью нежилыми помещениями, автомобилем BMW и тремя квартирами, общая площадь которых составляет почти 179 квадратных метров. В ее пользовании находится указанный выше жилой дом в 557 квадратных метров и два земельных участка общей площадью 1,6 тысяч квадратов.

4 место.

Георгий Мурадов, постпред Республики Крым при Президенте РФ, в 2016 году заработал больше на 400 тысяч рублей, чем в 2015. Он задекларировал доход в размере 2,358 миллиона рублей.

Вице-премьер владеет домом в 170 квадратных метров, третью квартиры площадью 119 квадратных метров, земельным участком в 800 квадратных метров и хозяйственно-жилым помещением в 300 «квадратов». Супруга Мурадова заработала за год 848 тысяч рублей, она собственник квартиры в 57 «квадратов». Автомобиля у супругов нет.

5 место.

Вице-премьер Алла Пашкунова в 2016 году заработала 500 тысяч больше, чем годом ранее — 2,306 миллиона рублей.

В собственности чиновницы дом на 234 квадратных метра, половина квартиры в 53 «квадрата», земельный участок в 2 сотки и авто — NISSAN Qashqai.

6 место.

Доход министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского вырос за год на 300 тысяч рублей. Вице-премьер задекларировал 2,289 миллиона рублей.

В его собственности квартира в 51 «квадрат» и треть квартиры в 69 квадратных метров, а также два земельных участка общей площадью 1,8 га. Авто нет.

7 место.

Руководитель аппарата Совмина Лариса Опанасюк задекларировала годовой доход в сумме 2,217 миллиона рублей, это почти на 300 тысяч больше, чем за 2015 год. В индивидуальной собственности чиновницы только земельный участок площадью 9,9 соток.

Муж Опанасюк заработал в 2016 году 2,4 миллиона рублей. Он владеет домов на 150 квадратных метров, гаражом и нежилым строением. Из транспорта — автомобильToyota RAV4 b скутер Yamaha.

8 место.

Вице-премьер Виталий Нахлупин отчитался, что в 2016 году его доходы составили 2,197 миллиона рублей. Это почти на миллион больше, чем в 2015 году.

В собственности чиновника квартира на 142 «квадрата», 2 парко-места и пять машин — MERSEDES-BENZ S550, PORSCHE 911, BMW X6, PORSCHE Cayenne, TOYOTA Camry, VOLKSWAGEN Touareg.

9 место.

Игорь Михайличенко, занимающий пост вице-премьера с октября 2016 года, в прошлом году заработал 1,8 млн рублей, а его супруга — 135 тысяч.

В собственности супругов нет никакой недвижимости. Чиновник владеет авто Honda CR-V.

10 место.

Юрий Гоцанюк, занявший пост вице-премьера в августе 2016 года, заработал в прошлом году 1,5 миллиона рублей. В собственности чиновника имеется жилой дом площадью 105 квадратных метров, а также земельный участок (47450 квадратных метров).

Машины лично у Гоцанюка нет, зато у супруги — легковой автомобиль PEUGEOT 307. В собственности жены чиновника также имеется земельный участок 48 тысяч квадратных метров. Супруга задекларировала доход за год — 431 тысячу рублей.

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