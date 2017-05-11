Новый терминал анапского аэропорта готовится к открытию

Новый терминал аэропорта Анапы потребовал больших финансовых вложений. Но при этом он обещает и весомую отдачу. В строительство аэровокзального комплекса инвестировали почти полтора миллиарда рублей. Если в России сохранится спрос на отдых на Черноморском побережье, проект окупится за три года.

Терминал намного просторнее, в нем решена главная проблема — выдачи багажа. Раньше эта зона вообще располагалась на улице. Аэропорт должен работать на уровне самых современных воздушных гаваней. Для этого сердце терминала, от которого зависит ритм его работы, — багажную зону оборудовали по последнему слову техники. Теперь пассажиры здесь могут получить до 1000 чемоданов в час. Для сравнения: время разгрузки аэробуса А-320 всего 15 минут. Терминал постарались сделать максимально интерактивным.

— У нас есть киоски саморегистрации, они являются универсальными, то есть они не прибиты к какой-то одной компании. Любая компания, любой рейс — вы можете там зарегистрироваться. И плюс у нас будет стойка дроп-офф, где вы можете свой багаж сдать, не находясь в очереди, — сказал Леонид Сергеев, генеральный директор компании-оператора аэропортов Краснодарского края.

Также все напоминает о том, что Анапа — это в первую очередь детский курорт: 13 стоек регистрации украшают рисунки юных художников.

— У нас будут детские игровые комнаты, организовано детское питание в кафе, — пояснил Владимир Томчаковский, директор аэропорта Анапы.

Площадь нового терминала — почти 12 тысяч квадратных метров. Улетать и прилетать с комфортом смогут до 600 пассажиров в час. То есть аэропорт Анапы сможет принять больше гостей — до 3 миллионов человек в год. А значит, увеличится и доход региона.