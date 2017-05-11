Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Ученые раскрыли секрет мужской логики
Школьник из Томска в письме попросил Медведева уйти в отставку
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
«Резво отступают»: майор ДНР о бегстве солдат ВСУ под Горловкой
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 км
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11:30 (мск), источник: 36on.ru

В Чертовицах под Воронежем в 2017 году построят очистные сооружения за 338 млн

В селе Чертовицы Рамонского района Воронежского области планируется построить новые очистные сооружения.

Информация о поиске подрядчиков на днях была размещена на сайте госзакупок. Как следует из документации, возведение объекта оценивается в 338,48 миллиона рублей. Финансирование объекта будет осуществляться за счет федерального и муниципального бюджета, а также за счет субсидий, которые будут выделены из областной казны.

Мощность нового предприятия составит от 2300 до 2700 кубометров в сутки. Согласно проекту, канализационные очистные сооружения будут обслуживать жилые дома, административные и общественные постройки, а также местные предприятия. Для строительства очистных сооружений и коллекторов будет выделен участок площадью 4,6 гектаров, находящийся в километре от уже действующих канализационных сооружений и в 700 метрах от дома № 24 по Лесному переулку.

Как следует из проектной документации, здесь будут возведены контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, пожарные емкости, резервуар для аккумулирования поверхностных вод, локальные очистные сооружения поверхностного стока. Также здесь будут находиться три станции очистки сточных вод, цех для механического обезвоживания осадков и блок механической очистки сточных вод, аварийный резервуар избыточного активного ила, площадка контейнеров для обезвоживания сточных вод. Кроме этого, на месте построят линейные сооружения, состоящие из напорной и самотечной канализационной сети.

Сточные воды после тщательной очистки будут сбрасывать через коллектор в реку Воронеж.

Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсных торгах можно подать до 24 мая, итоги аукциона будут подведены 29 мая. Строительство объекта планируется закончить до 15 декабря этого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже открылось первое инновационное отделение «Почты России»
«Ловца покемонов» Соколовского приговорили к условному сроку
Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины
СМИ сообщили о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser На нашем рынке должен появиться рамный внедорожник Toyota Fortuner, построенный на агрегатах пикапа Hilux
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс Актер, прославившийся благодаря сотрудничеству с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит, умер в возрасте 77 лет
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов Певица появилась на сцене в элегантном платье-бюстье.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь