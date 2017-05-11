В Чертовицах под Воронежем в 2017 году построят очистные сооружения за 338 млн

Информация о поиске подрядчиков на днях была размещена на сайте госзакупок. Как следует из документации, возведение объекта оценивается в 338,48 миллиона рублей. Финансирование объекта будет осуществляться за счет федерального и муниципального бюджета, а также за счет субсидий, которые будут выделены из областной казны.

Мощность нового предприятия составит от 2300 до 2700 кубометров в сутки. Согласно проекту, канализационные очистные сооружения будут обслуживать жилые дома, административные и общественные постройки, а также местные предприятия. Для строительства очистных сооружений и коллекторов будет выделен участок площадью 4,6 гектаров, находящийся в километре от уже действующих канализационных сооружений и в 700 метрах от дома № 24 по Лесному переулку.

Как следует из проектной документации, здесь будут возведены контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, пожарные емкости, резервуар для аккумулирования поверхностных вод, локальные очистные сооружения поверхностного стока. Также здесь будут находиться три станции очистки сточных вод, цех для механического обезвоживания осадков и блок механической очистки сточных вод, аварийный резервуар избыточного активного ила, площадка контейнеров для обезвоживания сточных вод. Кроме этого, на месте построят линейные сооружения, состоящие из напорной и самотечной канализационной сети.

Сточные воды после тщательной очистки будут сбрасывать через коллектор в реку Воронеж.

Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсных торгах можно подать до 24 мая, итоги аукциона будут подведены 29 мая. Строительство объекта планируется закончить до 15 декабря этого года.