В Чертовицах под Воронежем в 2017 году построят очистные сооружения за 338 млн
В селе Чертовицы Рамонского района Воронежского области планируется построить новые очистные сооружения.
В селе Чертовицы Рамонского района Воронежского области планируется построить новые очистные сооружения.
Информация о поиске подрядчиков на днях была размещена на сайте госзакупок. Как следует из документации, возведение объекта оценивается в 338,48 миллиона рублей. Финансирование объекта будет осуществляться за счет федерального и муниципального бюджета, а также за счет субсидий, которые будут выделены из областной казны.
Мощность нового предприятия составит от 2300 до 2700 кубометров в сутки. Согласно проекту, канализационные очистные сооружения будут обслуживать жилые дома, административные и общественные постройки, а также местные предприятия. Для строительства очистных сооружений и коллекторов будет выделен участок площадью 4,6 гектаров, находящийся в километре от уже действующих канализационных сооружений и в 700 метрах от дома № 24 по Лесному переулку.
Как следует из проектной документации, здесь будут возведены
Сточные воды после тщательной очистки будут сбрасывать через коллектор в реку Воронеж.
Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсных торгах можно подать до 24 мая, итоги аукциона будут подведены 29 мая. Строительство объекта планируется закончить до 15 декабря этого года.