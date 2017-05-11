Ремонт моста на проспекте Стачки в Ростове будут вести в две смены

Одну из четырех полос моста закрыли еще в субботу, а в среду утром, в первый рабочий день после праздников, жители Западного района донской столицы не один час простояли в многокилометровой пробке.

Еще до ремонта на этом участке моста уже были привычные заторы по утрам, но после закрытия одной из полос движения ситуация усугубилась.

«Ремонт моста идет, еще авария там была. Возможно, и проскочили бы, но задержались на полтора часа. Люди выходили из автобусов и маршруток на Бабушкина и пешком шли», — рассказывает водитель Андрей Левченко.

Эту среду в соцсети больше сравнивали с понедельником из-за километровых пробок, долгого ожидания и опозданий на работу. Впрочем, причиной автостояния мог стать и сильный дождь, и многочисленные аварии в Железнодорожном районе.

«Полтора часа добирался до Центрального рынка с 6-ой кольцевой. Когда подъезжал, там была авария», — сообщает ростовчанин.

Одну из полос моста Стачки накануне оградили забором, и сейчас здесь идут работы по зачистке старого слоя асфальта. Ремонтировать путепровод строители намерены в три этапа. Полосу за полосой. На каждую уйдет около двух месяцев. Этот участок дороги планируют завершить в июле.

«Сейчас организовываем работу в две смены, чтобы ускорить производство работ. Обеспечим здесь дополнительный водоотвод, восстановим, деформационные швы», — комментирует заместитель главного инженера АО «Ростовавтомост» Сергей Бабкин.

Масштабный и неизбежный ремонт моста длиной в 270 метров на проспекте Стачки строители должны полностью закончить к 31 октября. До этого времени водителям придётся терпеть или искать альтернативные пути.