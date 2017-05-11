Алиханов поручил властям Калининграда разобраться с дорогами на Острове

— Я там попробовал сам проехать — это ужасно, конечно. Даже на моём паркетнике это было тяжело. Мы уже обсуждали этот вопрос с городом, и я дал поручение, чтобы они занялись. Как-то укатали там дорогу, потому что сейчас всё выглядит печально, — рассказал Алиханов.

Журналисты поинтересовались у главы региона о возможности установки понтонных мостов для перемещения транспортных средств и пешеходов, но врио губернатора заявил, что впервые слышит о таких предложениях.

Компания «ТермоПластКомпозит» начинает работы по ремонту моста Деревянного. В связи с этим сквозное движение на Остров через Преголю будет закрыто до 20 декабря 2017 года. Автомобилистам рекомендуют ездить по второму и четвёртому съездам со Второй эстакады. Пешеходы смогут пользоваться правой стороной моста до 20 июня.

Из-за закрытия на ремонт Деревянного моста власти изменяют схему движения общественного транспорта. Для подвоза жителей Острова введут бесплатный круговой маршрут № 1 «ул. Эпроновская — Ленинский проспект». Один автобус М3 будет двигаться от Юбилейного моста по улице Эпроновской, Багратиона, Ленинскому проспекту и Краснооктябрьской. Маршруты № 46 и № 47 прекратят свою работу.