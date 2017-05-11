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12:00 (мск), источник: Клопс.ru

Проблему недостроенного погранперехода с Литвой будут решать через Путина

Проблему с недостроенным автомобильным пунктом пропуска на погранпереходе Дубки — Рамбинас придётся решать через президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда в Советск, в среду, 10 мая.

Источник: Клопс.ru

«Мы будем на уровне президента поднимать проблему с пунктом пропуска в Дубках и пытаться сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. Потому что, несмотря на все обещания коллег из Росграницы и других ведомств, до сих пор эта проблема своего практического решения не находит», — заявил Алиханов.

По словам главы региона, в настоящее время работы на строительстве нового погранперехода полностью остановлены. Объект законсервирован.

«Средства в программе развития транспортной системы у Росграницы есть, но понятно, что это “зашитый мешок”. Надо продавить решение относительно того, чтобы часть этого “мешка” была направлена на наш объект. Понятно, что в условиях сложностей с федеральным бюджетом, Минтранс занимается оптимизацией и расстановкой приоритетов внутри того огромного количества объектов, которые у него есть по всей стране. Наша задача: доказать, что именно наш объект — приоритетный. К тому же, это объект международного масштаба. Литовцы свою часть сделки, если можно так выразиться, закрыли. Мы до сих пор этого не сделали», — подчеркнул Алиханов.

Врио губернатора надеется, что новый пункт пропуска всё-таки начнёт функционировать в 2018 году.

О непростой ситуации с погранпереходом Дубки — Рамбинас стало известно ещё в феврале 2017 года, во время визита в регион полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Тогда было заявлено, что несмотря на финансовые трудности, пункт пропуска достроят к лету 2018 года. Новый автомобильный пункт пропуска на границе с Литвой, который строится в посёлке Дубки Неманского района должен стать самым крупным и современным в России.

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