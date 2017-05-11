Проблему недостроенного погранперехода с Литвой будут решать через Путина

«Мы будем на уровне президента поднимать проблему с пунктом пропуска в Дубках и пытаться сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки. Потому что, несмотря на все обещания коллег из Росграницы и других ведомств, до сих пор эта проблема своего практического решения не находит», — заявил Алиханов.

По словам главы региона, в настоящее время работы на строительстве нового погранперехода полностью остановлены. Объект законсервирован.

«Средства в программе развития транспортной системы у Росграницы есть, но понятно, что это “зашитый мешок”. Надо продавить решение относительно того, чтобы часть этого “мешка” была направлена на наш объект. Понятно, что в условиях сложностей с федеральным бюджетом, Минтранс занимается оптимизацией и расстановкой приоритетов внутри того огромного количества объектов, которые у него есть по всей стране. Наша задача: доказать, что именно наш объект — приоритетный. К тому же, это объект международного масштаба. Литовцы свою часть сделки, если можно так выразиться, закрыли. Мы до сих пор этого не сделали», — подчеркнул Алиханов.

Врио губернатора надеется, что новый пункт пропуска всё-таки начнёт функционировать в 2018 году.