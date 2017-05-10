Boeing приостановила полеты самолетов 737 MAX из-за проблем с двигателями
Как отмечается в заявлении корпорации, данное решение принято в целях предосторожности.
Как отмечается в заявлении корпорации, данное решение принято в целях предосторожности.
Об этом говорится в распространенном заявлении корпорации.
Ранее компания CFM International, которая производит двигатели для указанных воздушных судов, уведомила Boeing о наличии возможных неисправностей в своей продукции.
Акции Boeing на фондовых торгах в США после данного заявления упали в цене примерно на 3% до $181,40.