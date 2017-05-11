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11:58 (мск), источник: Янтарный край

Улица, фонарь, котельная. Антон Алиханов пообещал жителям Советска ремонт во дворах и теплые батареи

Из Калининграда в Советск 10 мая отправился врио губернатора Антон Алиханов — оценил состояние дворов, а заодно — то, как реализуется программа по созданию комфортной городской среды.

Финансы позволят привести в порядок девять дворов, которыми пользуется чуть более трех тысяч человек. Обустройство обойдется в 46,5 миллиона рублей.

«Люди принимают активное участие в обсуждение проектов благоустройства. В основном жители высказываются за создание парковок. В тех дворах, которые мы сегодня посетили, граждане попросили максимально сохранить зелёные насаждение и построить детские площадки», — сказал Антон Алиханов.

Он также отметил, что всего в текущем году отремонтируют дворы в Калининграде, Гвардейске, Светлом и Советске. Это отнимет из бюджета почти триста миллионов рублей. Обязательным условием является внесение средств собственников жилья в размере 5% от стоимости выполнения работ.

Также Антон Алиханов посетил стройплощадку новой котельной, которая заменит старый неэффективный аварийный теплоисточник. Уже возведён каркас с кровлей, смонтированы высокопроизводительные качественные котлы, практически на 70% готовы наружные сети, ведётся монтаж стеновых панелей, сообщили сетевой газете Янтарный край — Online Калининград в правительстве Калининградской области.

«Это единственная в стране такая крупная котельная, которая строится по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. В этом смысле мы являемся пионерами. Что касается тарифов, то согласно условиям концессионного соглашения, они не должны повыситься. Именно для этого областной бюджет и Фонд софинансируют выполнение работ», — пояснил врио губернатора Калининградской области.

Разумеется, зашла речь и о газификации. Сейчас Советск гафицизирован на 60%. Алиханов пообещал, что до конца 2017 года будут построены ещё два объекта, газификация природным газом возрастёт до 95%.

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