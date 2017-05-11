Правительство РФ выделило Приморью более 600 млн. «целевых» рублей

Правительство РФ выделит в 2017 году Приморскому краю 616 млн 750 тыс. рублей на реализацию мер социальной поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводков, вызванных ливневыми дождями на территории региона в августе — сентябре 2016 года.
Соответствующее постановление правительства от 5 мая опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.
Деньги будут выделены Министерству строительства и жилищно- коммунального хозяйства из резервного фонда правительства, минстрой в свою очередь перенаправит эти деньги в бюджет Приморского края.
Эти средства будут предоставляться пострадавшим на приобретение или строительство жилья в регионе стоимостью не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь нового жилья при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения.
На Приморье 29 — 31 августа обрушился тайфун «Лайонрок» после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4 — 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна «Намтеун», который принес еще до трех декадных норм осадков. Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. Заявления об ущербе подали более 31 тыс. человек.