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03:23 (мск), источник: Вести Приморье

Правительство РФ выделило Приморью более 600 млн. «целевых» рублей

Эти средства будут предоставляться пострадавшим на приобретение или строительство жилья в регионе стоимостью не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь нового жилья при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения.

Правительство РФ выделит в 2017 году Приморскому краю 616 млн 750 тыс. рублей на реализацию мер социальной поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводков, вызванных ливневыми дождями на территории региона в августе — сентябре 2016 года.

Соответствующее постановление правительства от 5 мая опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

Деньги будут выделены Министерству строительства и жилищно- коммунального хозяйства из резервного фонда правительства, минстрой в свою очередь перенаправит эти деньги в бюджет Приморского края.

Эти средства будут предоставляться пострадавшим на приобретение или строительство жилья в регионе стоимостью не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь нового жилья при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения.

На Приморье 29 — 31 августа обрушился тайфун «Лайонрок» после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявили режим ЧС федерального уровня. 4 — 6 сентября край оказался под влиянием тайфуна «Намтеун», который принес еще до трех декадных норм осадков. Всего в результате паводка подтоплению подверглись 170 населенных пунктов в 25 районах края, это почти 6 тыс. домов. Заявления об ущербе подали более 31 тыс. человек.

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