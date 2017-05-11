Правительство РФ выделило Приморью более 600 млн. «целевых» рублей

Правительство РФ выделит в 2017 году Приморскому краю 616 млн 750 тыс. рублей на реализацию мер социальной поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводков, вызванных ливневыми дождями на территории региона в августе — сентябре 2016 года.

Соответствующее постановление правительства от 5 мая опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

Деньги будут выделены Министерству строительства и жилищно- коммунального хозяйства из резервного фонда правительства, минстрой в свою очередь перенаправит эти деньги в бюджет Приморского края.

Эти средства будут предоставляться пострадавшим на приобретение или строительство жилья в регионе стоимостью не более 35 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь нового жилья при этом не должна превышать площади утраченного жилого помещения.