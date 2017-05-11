Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс появится в Ангарском городском округе

Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс будет построен в Ангарском городском округе. Земельные участки, специально отведенные для размещения таких объектов, есть на территории МО, заявил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве регионального парламента накануне, 10 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Это достаточно современное и эффективное сооружение. Там будет проводиться глубокая сортировка отходов. Их затем будут отправлять в технопарк Ангарского городского округа для переработки и подготовки продукции. Будет предусмотрена глубокая переработка пластика, стекла, бумаги», — рассказал Андрей Крючков.

Также он добавил, что мусороперерабатывающий комплекс позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест.