Аэропорт Мюнхена готов участвовать в проектах развития воздушной гавани Иркутска
Встреча губернатора Приангарья с гендиректором аэропорта Мюнхена состоялась в Москве.
Встреча губернатора Приангарья с гендиректором аэропорта Мюнхена состоялась в Москве.
Рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло состоялась в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Предложенная аэропортом Мюнхена программа предполагает семь рабочих пакетов, среди которых всесторонний, независимый анализ существующих возможностей бизнеса, пакет развития полетных направлений, модель инфраструктурного инвестирования и
«Аэропорт Мюнхена является одним из мировых лидеров в области консультационных услуг в авиационной сфере. В активе лучшего аэропорта Европы консалтинговое взаимодействие с крупнейшими авиаузлами Азии — сингапурским Чанги и аэропортом Пекина», — отметили в
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На встрече обсуждалась возможность организации рейса