Аэропорт Мюнхена готов участвовать в проектах развития воздушной гавани Иркутска

Рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло состоялась в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Предложенная аэропортом Мюнхена программа предполагает семь рабочих пакетов, среди которых всесторонний, независимый анализ существующих возможностей бизнеса, пакет развития полетных направлений, модель инфраструктурного инвестирования и бизнес-план действующего аэропорта на ближайшие десять лет.

«Аэропорт Мюнхена является одним из мировых лидеров в области консультационных услуг в авиационной сфере. В активе лучшего аэропорта Европы консалтинговое взаимодействие с крупнейшими авиаузлами Азии — сингапурским Чанги и аэропортом Пекина», — отметили в пресс-службе компании.

По мнению г-на Керкло, основой модели эффективного развития иркутского авиапредприятия может стать фидерная система авиаперевозок, когда туристы из разных городов и стран доставляются в Иркутск небольшими самолетами с тем, чтобы отсюда отправится на широкофюзеляжном воздушном судне в Европу минуя московский авиаузел. Причем, азиатский трафик аэропорта Иркутска может расти как за счет китайского турпотока, так и за счет не менее перспективных рынков Японии, Кореи, Индии и других стран АТР.