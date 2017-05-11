Улицу Тарскую в Омске закроют до конца июля

В компании «Омск РТС» сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей будет закрыто движение транспорта на участках двух улиц:

— по ул. Тарская от ул. Яковлева с переходом ул. Октябрьская с 8.00 12 мая до 20.00 31 июля 2017 г. ;.

— по ул. 1-я Восточная на пересечении с ул. 35 лет Советской Армии с 8.00 12 мая до 20.00 12 июня 2017 г. ;.

— по ул. 1-я Восточная в районе дома № 50 с 8.00 13 июня до 20.00 31 июля 2017 г.