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07:22 (мск), источник: СуперОмск

Улицу Тарскую в Омске закроют до конца июля

Улицы Тарская и 1-я Восточная будут перекрыты в связи с проведением плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях.

В компании «Омск РТС» сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей будет закрыто движение транспорта на участках двух улиц:

— по ул. Тарская от ул. Яковлева с переходом ул. Октябрьская с 8.00 12 мая до 20.00 31 июля 2017 г. ;.

— по ул. 1-я Восточная на пересечении с ул. 35 лет Советской Армии с 8.00 12 мая до 20.00 12 июня 2017 г. ;.

— по ул. 1-я Восточная в районе дома № 50 с 8.00 13 июня до 20.00 31 июля 2017 г.

Омичей-автомобилистов просят пользоваться объездными путями.

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