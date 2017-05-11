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06:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Незаконно построенный дом снесли на Байкальском тракте в Иркутском районе

Данное решение принял Иркутский районный суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский районный суд обязал местную жительницу снести бревенчатый дом с верандой на берегу реки Тальцинка по Байкальскому тракту в Иркутском районе. Постройки были незаконно расположены на земле Тальцинского лесничества. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Иркутский районный суд по исковому заявлению прокурора Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры Иркутской области обязал гражданку А. снести за собственный счет бревенчатый дом с верандой и хозяйственные постройки, возведенные на земле, принадлежащей Тальцинскому лесничеству.

«После возбуждения исполнительного производства гражданка А. приступила к сносу строений под контролем судебных приставов. В настоящее время земля лесного фонда освобождена от незаконно возведенных построек», — отметили в ведомстве.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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