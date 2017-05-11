Незаконно построенный дом снесли на Байкальском тракте в Иркутском районе
Данное решение принял Иркутский районный суд.
Данное решение принял Иркутский районный суд.
Иркутский районный суд обязал местную жительницу снести бревенчатый дом с верандой на берегу реки Тальцинка по Байкальскому тракту в Иркутском районе. Постройки были незаконно расположены на земле Тальцинского лесничества. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Иркутский районный суд по исковому заявлению прокурора
«После возбуждения исполнительного производства гражданка А. приступила к сносу строений под контролем судебных приставов. В настоящее время земля лесного фонда освобождена от незаконно возведенных построек», — отметили в ведомстве.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.