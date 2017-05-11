Дамбу в Бердском заливе будут сносить

Новосибирский областной суд оставил в силе решение Искитимского районного суда о сносе самовольного сооружения, возведенного дачным некоммерческим товариществом «ФМК» в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища.

Суд установил, что возведение объекта — «трубчатого перехода» в районе села Морозово Искитимского района осуществлялось с грубыми нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об искусственных земельных участках, о безопасности дорожного движения, других законов и нормативных правовых актов.

Ответчик, игнорируя разрешительные процедуры, самовольно построил на водном объекте путем отсыпки грунта дорогу для прохода людей и проезда транспорта, соединившую правый берег Бердского залива с безымянным островом.

Строительство осуществлялось без подтверждения безопасности возводимого сооружения, отсутствия угрозы для жизни и здоровья граждан при его дальнейшей эксплуатации.