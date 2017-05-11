Дамбу в Бердском заливе будут сносить
Ответчик самовольно построил на водном объекте дорогу.
Ответчик самовольно построил на водном объекте дорогу.
Новосибирский областной суд оставил в силе решение Искитимского районного суда о сносе самовольного сооружения, возведенного дачным некоммерческим товариществом «ФМК» в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища.
Суд установил, что возведение объекта — «трубчатого перехода» в районе села Морозово Искитимского района осуществлялось с грубыми нарушениями требований водного, градостроительного, земельного, экологического,
Ответчик, игнорируя разрешительные процедуры, самовольно построил на водном объекте путем отсыпки грунта дорогу для прохода людей и проезда транспорта, соединившую правый берег Бердского залива с безымянным островом.
Строительство осуществлялось без подтверждения безопасности возводимого сооружения, отсутствия угрозы для жизни и здоровья граждан при его дальнейшей эксплуатации.