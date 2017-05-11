В Башкирии появятся рынки с живой рыбой

На прошлой неделе Рустэм Марданов подписал распоряжение о создании в Башкирии нового направления продовольственной торговли — живорыбных рынков. Это сети торговых точек, специализирующихся на продаже живой или охлажденной рыбы.

Согласно «дорожной карте», в этом году планируется разработать нужные документы и планы, найти инвесторов, наладить поставку продукции в магазины и рестораны. А на 2018 год запланирован второй этап — собственно строительство живорыбных рынков.

А чтобы люди быстрее привыкли к новшеству — в республике будут проводить рыбные фестивали.