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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии появятся рынки с живой рыбой

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр.

Источник: AP 2017

На прошлой неделе Рустэм Марданов подписал распоряжение о создании в Башкирии нового направления продовольственной торговли — живорыбных рынков. Это сети торговых точек, специализирующихся на продаже живой или охлажденной рыбы.

Согласно «дорожной карте», в этом году планируется разработать нужные документы и планы, найти инвесторов, наладить поставку продукции в магазины и рестораны. А на 2018 год запланирован второй этап — собственно строительство живорыбных рынков.

А чтобы люди быстрее привыкли к новшеству — в республике будут проводить рыбные фестивали.

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