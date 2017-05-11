Импортеры вина допустили уход 80% компаний из России из-за меры Минфина

Министерство финансов подписало приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

пониженные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток.

пониженные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток.

Ведомство, объясняя свою позицию, ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя. В пресс-службе Минфина подлинность письма подтвердили.

Собеседники «Коммерсанта» среди менеджеров нескольких крупных импортных компаний рассказали, что указ Минфина стал для рынка полной неожиданностью. По их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных импортеров, что им, вероятно, придется доплатить разницу в акцизах по поставляемому товару с ЗГУ и ЗНМП. Возможно, их обязуют доначислить акциз с момента действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года.

«По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб», — утверждает один из собеседников издания.

Владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых в комментарии газете заявил, что действительно ведутся расчеты по доначислению акцизов. Он заявил, что готов обратиться в суд, в случае получения официальных уведомлений на этот счет. Сырых высказал опасение, что такие меры Минфина могут привести к тому, что большинство импортеров вина могут разориться.