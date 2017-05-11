Импортеры вина допустили уход 80% компаний из России из-за меры Минфина

Министерство финансов подписало приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В письме первому заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову сказано, что
пониженные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток.
Ведомство, объясняя свою позицию, ссылается на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя. В пресс-службе Минфина подлинность письма подтвердили.
Собеседники «Коммерсанта» среди менеджеров нескольких крупных импортных компаний рассказали, что указ Минфина стал для рынка полной неожиданностью. По их данным, представители таможни уже неофициально уведомили отдельных импортеров, что им, вероятно, придется доплатить разницу в акцизах по поставляемому товару с ЗГУ и ЗНМП. Возможно, их обязуют доначислить акциз с момента действия пониженной ставки — с 1 января 2016 года.
«По некоторым крупным компаниям размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн руб», — утверждает один из собеседников издания.
Владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых в комментарии газете заявил, что действительно ведутся расчеты по доначислению акцизов. Он заявил, что готов обратиться в суд, в случае получения официальных уведомлений на этот счет. Сырых высказал опасение, что такие меры Минфина могут привести к тому, что большинство импортеров вина могут разориться.
С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт.
Дмитрий СырыхВладелец компании «Моро»
Другой импортер вина, с которым поговорил «Коммерсантъ», возмущен, почему ведомство может обязать их оплачивать акциз задним числом.
«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят, ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз», — сказал он.
Президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар заявил, что слышал об изменении ставок на импортное вино. По его данным, на этом настаивали российские производители алкогольного напитка.
Директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов объяснил, что инициатива ведомства должна поддержать именно российских производителей вина.
Вопрос в корректном понимании отраслевого закона, его системном толковании, из которого следует, что вина с защищенным наименованием могут быть только российского производства
Алексей Сазанов Директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина
Сазанов переадресовал вопрос в ФТС касательно доначисления акцизов от импортеров. При этом чиновник подчеркнул, что такая возможность у них есть. Комментарии ФТС и Центральной акцизной таможни «Коммерсанту» получить не удалось.
а с франций и италий курортный сбор взять до кучи!