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06:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кафе восточной кухни в Красноярске оштрафовали за подозрительные продукты

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на ул. Телевизорной, 1, стр. 15 проверили кафе «Восточная кухня». Специалисты нашли в заведении многочисленные нарушения и выписали директору штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Так, повара кафе готовили еду без сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Данная книга является нормативным документом и работать без нее запрещено. Кроме того, сотрудники заведения не проводили контроль качества и безопасности продуктов.

«На сырье и продуктах отсутствует маркировка, а также информация об условиях хранения и сроке годности», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что после штрафа в 10 тысяч рублей владелец так и не исправил нарушения. В итоге бизнесмена оштрафовали еще на 1000 рублей «за неустранение нарушений в установленный срок».

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