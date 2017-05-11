Кафе восточной кухни в Красноярске оштрафовали за подозрительные продукты

В Красноярске на ул. Телевизорной, 1, стр. 15 проверили кафе «Восточная кухня». Специалисты нашли в заведении многочисленные нарушения и выписали директору штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Так, повара кафе готовили еду без сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Данная книга является нормативным документом и работать без нее запрещено. Кроме того, сотрудники заведения не проводили контроль качества и безопасности продуктов.

«На сырье и продуктах отсутствует маркировка, а также информация об условиях хранения и сроке годности», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что после штрафа в 10 тысяч рублей владелец так и не исправил нарушения. В итоге бизнесмена оштрафовали еще на 1000 рублей «за неустранение нарушений в установленный срок».