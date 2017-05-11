Резидента на миллиард долларов ищет Академпарк
В недалеком будущем Технопарк Академгородка должен полностью выйти на самоокупаемость. Об этом вчера было сказано на правительственном заседании по вопросам развития Академпарка.
В недалеком будущем Технопарк Академгородка должен полностью выйти на самоокупаемость. Об этом вчера было сказано на правительственном заседании по вопросам развития Академпарка.
Технопарк Академгородка насчитывает почти 100 тысяч кв. метров площадей с лабораториями и экспериментальными площадками для ведущих институтов региона и России.
Сейчас затраты на исследования в области медицины, биотехнологий, силовой электроники и приборостроения пока делят между собой инвестиционные компании и государство. Однако первостепенная задача регионального правительства — найти резидента, разработки которого обеспечат доход в 1 миллиард долларов в год. В таком случае Академпарк не только перейдет на полную самоокупаемость, но и может стать федеральным исследовательским институтом.
— Важнейшей стратегической целью на этом этапе является обеспечение прироста инновационного сектора экономики региона посредством наиболее полного использования