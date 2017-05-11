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06:41 (мск), источник: VN.ru

Резидента на миллиард долларов ищет Академпарк

В недалеком будущем Технопарк Академгородка должен полностью выйти на самоокупаемость. Об этом вчера было сказано на правительственном заседании по вопросам развития Академпарка.

Технопарк Академгородка насчитывает почти 100 тысяч кв. метров площадей с лабораториями и экспериментальными площадками для ведущих институтов региона и России.

Сейчас затраты на исследования в области медицины, биотехнологий, силовой электроники и приборостроения пока делят между собой инвестиционные компании и государство. Однако первостепенная задача регионального правительства — найти резидента, разработки которого обеспечат доход в 1 миллиард долларов в год. В таком случае Академпарк не только перейдет на полную самоокупаемость, но и может стать федеральным исследовательским институтом.

— Важнейшей стратегической целью на этом этапе является обеспечение прироста инновационного сектора экономики региона посредством наиболее полного использования научно-образовательного и профессионального потенциала, имеющего существенную концентрацию в Академгородке, для создания высокотехнологичной и наукоемкой продукции, передовых технологий, конкурентоспособных на внутреннем и зарубежном рынках, — сообщил генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов.

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