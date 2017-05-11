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07:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт Коммунального моста может затянуться из-за жалобы в УФАС

Один из потенциальных подрядчиков недоволен условиями конкурса.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Торги по выбору подрядчика по ремонту Коммунального моста в Красноярске приостановлены из-за жалобы в УФАС. Не исключено, что работы могут начаться с запозданием. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, аукцион был объявлен в конце апреля. Потенциальному подрядчику предстоит обновить накладную плиту, швы и ограждения по всей протяженности моста. Кроме того, на переправе появится двухслойное асфальтобетонное покрытие и новые лестницы. Все работы будут разбиты на два этапа, проведение которых намечено на 2017−2018 годы.

Первоначальная стоимость контракта — 385,5 млн рублей. Полностью обновить мост планируется к сентябрю следующего года, при этом первая очередь ремонта начнется уже в мае и коснется пролета над Абаканской протокой.

Победителя торгов планировалось объявить 15 мая, однако в УФАС поступила жалоба от компании «ДорСтрой» из Абакана. Бизнесмены заявили, что в документации не прописаны требования к опыту подрядчиков, что нарушает федеральное законодательство.

УФАС рассмотрит обращение «ДорСтроя» 11 мая. Если жалоба будет удовлетворена, возможен перезапуск торгов на новых условиях.

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