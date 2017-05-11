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07:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае снизилась стоимость жилья

Наибольшее падение цен наблюдается на типовые квартиры.

Источник: Reuters

В Красноярском крае снизились средние цены на первичном рынке жилья на 0,6 процента, на вторичном рынке — на 1,1 процента, хотя в прошлом году, наоборот, большее падение цен было на первичном рынке — 1%, на вторичном — 0,8%. Такие данные предоставил Красноярскстат за I квартал 2017 года.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на квартиры среднего качества (типовые): на первичном рынке жилья — на 2,9 процента, на вторичном рынке — на 2,2 процента. Цены на квартиры улучшенного качества на вторичном рынке жилья остались без изменения. Так в среднем цена за 1 кв.м. жилья на первичном рынке составляет 48,6 тыс. рублей, на вторичном — 42,3 тыс. рублей. Квартиры низкого качества стоят 39,2 тыс. руб. за кв.м., среднего качества на первичном рынке — 47, м., на вторичном — 40,4 тыс. Улучшенного качества — 47,8 тыс. за кв. метр на первичном рынке, 45,4 тыс. руб. на вторичном, Квадратный метр элитного жилья — 60,2 тыс. рублей.

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