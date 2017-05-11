3 млн рублей штрафов заплатили волгоградские предприниматели за нарушение прав потребителей

На 23% увеличились выплаты ущерба потребителям по решению суда, достигнув цифры в 7 млн рублей. В досудебном порядке за указанный период потребителям возвращено 3,1 млн рублей.



Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, всего за этот период было зафиксировано 2,8 тыс. жалоб, 80% из которых касаются продажи различных товаров. Потребители недовольны качеством приобретенной продукции, жалуются на отсутствие или предоставление несоответствующей информации о товаре или его изготовителе. На втором месте — обращения по вопросам ЖКХ: 6,4% заявителей пожаловались на качество и произведенный расчет за коммунальные услуги.