Начат ремонт сквера у Театра оперы и балета в Перми

Будут заменены бордюры, сломанные лавочки и урны. Также восстановят недостающие элементы ограждений, обновят лестницы, которые нуждаются в ремонте. Пока ремонтные работы идут со стороны улицы Сибирской. После 26 мая, по окончании международного Дягилевского фестиваля, начнется ремонт центральной части сквера.

В прошлом году в Театральном саду отремонтировали одиннадцать секций ограждений со стороны улицы Сибирской, бетонные столбики между секциями, две группы боковых лестниц со стороны улицы Ленина.