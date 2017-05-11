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07:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начат ремонт сквера у Театра оперы и балета в Перми

ПЕРМЬ, 11 мая, ФедералПресс. На территории Театрального сада обновят около девяти тысяч кв. метров тротуарной плитки и асфальта, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Будут заменены бордюры, сломанные лавочки и урны. Также восстановят недостающие элементы ограждений, обновят лестницы, которые нуждаются в ремонте. Пока ремонтные работы идут со стороны улицы Сибирской. После 26 мая, по окончании международного Дягилевского фестиваля, начнется ремонт центральной части сквера.

В прошлом году в Театральном саду отремонтировали одиннадцать секций ограждений со стороны улицы Сибирской, бетонные столбики между секциями, две группы боковых лестниц со стороны улицы Ленина.

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