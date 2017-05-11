Центробанк требует признать банкротом омский банк «Сибэс»

Накануне, 10 мая, в арбитражный суд Омской области поступило заявление от Центрального банка РФ с требованием признать банкротом банк «Сибэс». Рассматривать дело будет судья Анастасия Сумбаева.

Напомним, что 28 апреля Центробанк отозвал у омского банка лицензию, обнаружив в его работе нарушения закона. Результаты проверки насторожили представителей Центробанка до такой степени, что они известили о своих находках следственный комитет.