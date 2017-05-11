В мае с улиц Омска стали активно убирать нелегальные рекламные щиты
В Центральном округе с начала года демонтировали более 300 незаконных конструкций, при этом почти треть из них снесли всего за четыре дня — с 2 по 5 мая.
В Центральном округе с начала года демонтировали более 300 незаконных конструкций, при этом почти треть из них снесли всего за четыре дня — с 2 по 5 мая.
Администрация Центрального округа отчиталась, что с начала года демонтировала 307 незаконно установленных рекламных конструкций. При этом почти треть из них — 87 щитов — сняли со 2 по 5 мая.
Георгий Синяков, начальник отдела контроля администрации ЦАО:
— Незаконно установленные штендеры демонтируют ножницами по металлу и возвращают владельцу по его просьбе. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в любом случае на нарушителя будет составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, что борьбу с незаконной рекламой мэрия активизировала в середине февраля.