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08:04 (мск), источник: ТАСС

Арбитраж Башкирии пока не получил иск «Роснефти» к АФК «Система»

Официально доводы иска пока не раскрывались.

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии еще не получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» об убытках на 106,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС секретарь суда Ксения Габдюшева.

«Информации пока нет по поступлению. У нас регистрация происходит после 15:00 (13:00 мск)», — сказала она.

Ранее арбитражный суд Москвы в связи с неподсудностью дела вернул иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» об убытках на 106,6 млрд рублей. Как отмечалось в материалах суда, исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица — «Башнефти», то есть в Уфе. Пресс- секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ранее сообщил ТАСС, что для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело — в Москве или Уфе.

Суть иска

Официально доводы иска пока не раскрывались. Так, согласно данным суда, ответчики (АФК «Система» и «Система- Инвест» — прим. ред.), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 год более 73% акций «Башнефти», произвели реорганизацию компании, в результате которой «Башнефть» утратила 49,41% акций АО «Система-Инвест».

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Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу «Башнефти» был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед «Башнефтью», обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице.

«Истцами заявлено требование о возмещении основными обществами — ПАО АФК «Система», АО «Система-Инвест» убытков, причиненных по их вине дочернему обществу — ПАО АНК «Башнефть», — отмечается в документе.

Ранее Леонтьев сообщал, что иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению «Роснефти», к обесценению актива. Иск был зарегистрирован 2 мая. Премьер-министр республики Рустэм Марданов сообщал ТАСС, власти Башкирии находятся во взаимопонимании с «Роснефтью» по ее иску к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей. По мнению республики, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций ПАО АНК «Башнефть».

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Позиция АФК «Система»

С 2005 по 2014 год «Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. АФК «Система» считает, что определение арбитражного суда Москвы о возврате иска «Роснефти» и «Башнефти» на 106,6 млрд руб. является законным и полностью соответствует позиции корпорации.

«По нашему мнению, определение суда полностью соответствует позиции корпорации, заявленной ранее по данному спору, о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права», — отметил представитель компании.

Ранее в компании заявляли, что «АФК «Система» не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными, все корпоративные действия, по мнению «Системы», которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК «Башнефть».

Котировки акций российского холдинга АФК «Система» по итогам торгов 3 мая на Московской бирже упали на 36,92%, до 14,06 рубля за бумагу, на фоне новостей о подаче «Роснефтью» иска, тогда капитализация АФК «Система» упала на 79,419 млрд рублей — до 135,679 млрд рублей. Сегодня после новостей о возврате иска обыкновенные акции АФК «Система» в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост с 6% до 13,3% и достигли отметки 16,4 руб. за одну бумагу.

В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти».

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