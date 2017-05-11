Арбитраж Башкирии пока не получил иск «Роснефти» к АФК «Система»

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии еще не получил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» об убытках на 106,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС секретарь суда Ксения Габдюшева. «Информации пока нет по поступлению. У нас регистрация происходит после 15:00 (13:00 мск)», — сказала она. Ранее арбитражный суд Москвы в связи с неподсудностью дела вернул иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и «Система-Инвест» об убытках на 106,6 млрд рублей. Как отмечалось в материалах суда, исковое заявление по данному спору должно рассматриваться по месту нахождения юридического лица — «Башнефти», то есть в Уфе. Пресс- секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ранее сообщил ТАСС, что для компании не имеет значения, где будет рассматриваться дело — в Москве или Уфе. Суть иска Официально доводы иска пока не раскрывались. Так, согласно данным суда, ответчики (АФК «Система» и «Система- Инвест» — прим. ред.), совместно обладавшие в период с 2010 года по 2014 год более 73% акций «Башнефти», произвели реорганизацию компании, в результате которой «Башнефть» утратила 49,41% акций АО «Система-Инвест».

Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу «Башнефти» был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед «Башнефтью», обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. «Истцами заявлено требование о возмещении основными обществами — ПАО АФК «Система», АО «Система-Инвест» убытков, причиненных по их вине дочернему обществу — ПАО АНК «Башнефть», — отмечается в документе. Ранее Леонтьев сообщал, что иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению «Роснефти», к обесценению актива. Иск был зарегистрирован 2 мая. Премьер-министр республики Рустэм Марданов сообщал ТАСС, власти Башкирии находятся во взаимопонимании с «Роснефтью» по ее иску к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей. По мнению республики, исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан как держателя крупного пакета акций ПАО АНК «Башнефть».

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