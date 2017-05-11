Администрация Екатеринбурга продаст несколько МУПов

Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на официальном портале города, передает корреспондент Накануне.RU.

В программу включена приватизация нескольких муниципальных унитарных предприятий: «Уралбиомед», «Комбинат специализированного обслуживания», «Спецавтобаза» и торговый дом «Железнодорожный».

По открытым данным, предприятие «Уралбиомед» производит лечебное питание. «Комбинат специализированного обслуживания» предоставляет ритуальные услуги в Екатеринбурге, на сайте компании сказано, что это единственная муниципальная похоронная служба в городе. «Спецавтобаза» занимается вывозом отходов и содержит полигоны твердых бытовых отходов.