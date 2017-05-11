Отопительный сезон в Омске завершен
Вчера, 10 мая, как и обещалось, в жилых домах Омска отключили отопление — таким образом, отопительный сезон в городе был завершен, сообщила
Вчера, 10 мая, как и обещалось, в жилых домах Омска отключили отопление — таким образом, отопительный сезон в городе был завершен, сообщила
Теперь ресурсники и управляющие компании должны будут запланировать графики проведения ремонта, технического перевооружения, подготовки тепловых сетей и внутридомового оборудования, а также испытания трубопроводов в качестве подготовки к следующему отопительному сезону.
«За короткое сибирское лето всем организациям, отвечающим за бесперебойное функционирование
Отметим, отопление перестали подавать после того, как среднесуточная температура в Омске установилась на уровне +8°C в течение пяти дней подряд.