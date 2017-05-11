Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Мат придает силы
В Израиле погиб депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Эксперт: Сборной нужны Капризов и игрок из НХЛ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Уберите бабушку с экранов": в Сети критикуют творчество Апиной
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8Дебаты Макрона и Ле Пен
860 лет назад родился Cид Вишес
09:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Уволен директор «Ворошиловского рынка» Леонид Семергей

Уведомление об увольнении с поста директора МУП «Ворошиловский рынок» подписал Леонид Семергей, сообщает ВДТВ.

По официальным сведениям, Семергей уволен работодателем — департаментом муниципального имущества администрации Волгограда — по статье 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данная статья, заметим, предусматривает увольнение руководителя унитарного предприятия без объяснения причин со стороны работодателя.

Официально Леонид Семергей станет безработным с 15 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы возможные претенденты на пост главы ФБР
СМИ узнали о возможном аресте резиденции посла США в Москве
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда можно ждать отмены санкций
Кабмин РФ изменил систему ценообразования коммунальных услуг
80% компаний-импортеров вина могут уйти из России
Три хоккеиста сборной России освободились для участия в ЧМ
КНДР потребует выдачи участников заговора во главе с США и РК
Спорт
«Ювентус» + «Реал» = финал Начав за здравие, «Атлетико» закончил, как и ожидалось — за упокой. Заслужил уважение — но не поездку на финальный матч Лиги чемпионов в Кардифф
Авто
Lamborghini дешевле миллиона рублей: как это выглядит Murcielago LP640 должна стоить дорого. Даже несмотря на то, что этот автомобиль сделан в 2008 году
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В Москве построят 49 станций метро за три года
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь