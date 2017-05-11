Уволен директор «Ворошиловского рынка» Леонид Семергей
Уведомление об увольнении с поста директора МУП «Ворошиловский рынок» подписал Леонид Семергей, сообщает ВДТВ.
Уведомление об увольнении с поста директора МУП «Ворошиловский рынок» подписал Леонид Семергей, сообщает ВДТВ.
По официальным сведениям, Семергей уволен работодателем — департаментом муниципального имущества администрации Волгограда — по статье 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
Данная статья, заметим, предусматривает увольнение руководителя унитарного предприятия без объяснения причин со стороны работодателя.
Официально Леонид Семергей станет безработным с 15 мая.