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08:59 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье до 2022 года построят 22 школы

В среду, 10 мая, прошёл круглый стол «Перспективы развития образования Пермского края», в рамках которого глава региона Максим Решетников встретился с руководителями образовательных учреждений Перми и Пермского края. Директора школ смогли задать главе Прикамья интересующие их вопросы.

Первой темой для обсуждения стало развитие инфраструктуры образования. На сегодняшний день перед краевыми властями стоят задачи по завершению программы строительства детских садов и запуску программы строительства школ. К концу 2019 года запланировано открыть 17 садиков на 3 тыс. мест. В ближайшие пять лет в крае появится 22 современные школы на 12 тысяч мест в 14 территориях. Это позволит решить проблему двух- и трёхсменного обучения.

Отдельное внимание глава Прикамья уделил связи школьного образования с возможностями высшего образования и потребностями экономики. В зоне приоритетного внимания будут школы, которые активно встраиваются в процессы интеграции высшего образования и производственных кластеров, так называемые инновационные школы. Сегодня их в крае 19.

«Пермскому краю, как промышленному региону, требуются выпускники школ и вузов с хорошими знаниями физики, химии, математики. Считаю, что будущее за естественнонаучными дисциплинами. Производство, экономика тесно связаны с этими направлениями. Это компетенции, которые смогут конкурировать на международном рынке. Но мало построить школы. Они должны быть оснащены всем необходимым, чтобы развивать потенциал наших детей. Важна дальнейшая интеграция работодателей и школ. Необходимо создать в Пермском крае условия для развития человеческого потенциала, повышения качества жизни. Чтобы подрастающие поколения применяли свои знания и таланты на благо развития родного Пермского края», — отметил Максим Решетников.

Сейчас прорабатывается идея создания в крупных городах края технопарков для детей от 5 до 18 лет, ведутся переговоры с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко по реализации проекта «Шахматы в школах».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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