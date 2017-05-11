В Прикамье до 2022 года построят 22 школы

Первой темой для обсуждения стало развитие инфраструктуры образования. На сегодняшний день перед краевыми властями стоят задачи по завершению программы строительства детских садов и запуску программы строительства школ. К концу 2019 года запланировано открыть 17 садиков на 3 тыс. мест. В ближайшие пять лет в крае появится 22 современные школы на 12 тысяч мест в 14 территориях. Это позволит решить проблему двух- и трёхсменного обучения.

Отдельное внимание глава Прикамья уделил связи школьного образования с возможностями высшего образования и потребностями экономики. В зоне приоритетного внимания будут школы, которые активно встраиваются в процессы интеграции высшего образования и производственных кластеров, так называемые инновационные школы. Сегодня их в крае 19.

«Пермскому краю, как промышленному региону, требуются выпускники школ и вузов с хорошими знаниями физики, химии, математики. Считаю, что будущее за естественнонаучными дисциплинами. Производство, экономика тесно связаны с этими направлениями. Это компетенции, которые смогут конкурировать на международном рынке. Но мало построить школы. Они должны быть оснащены всем необходимым, чтобы развивать потенциал наших детей. Важна дальнейшая интеграция работодателей и школ. Необходимо создать в Пермском крае условия для развития человеческого потенциала, повышения качества жизни. Чтобы подрастающие поколения применяли свои знания и таланты на благо развития родного Пермского края», — отметил Максим Решетников.

Сейчас прорабатывается идея создания в крупных городах края технопарков для детей от 5 до 18 лет, ведутся переговоры с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко по реализации проекта «Шахматы в школах».

Источник — администрация губернатора Пермского края