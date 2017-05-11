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09:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани почти за 100 млн рублей отремонтируют здание госархива Татарстана

В Казани на капитальный ремонт здания Центрального государственного архива Татарстана потратят 99,1 млн рублей.

Здание расположено на улице Декабристов, 4. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту выделят из бюджета республики.

 — Планируется отремонтировать кровлю на площади более 700 кв.м, заменить двери и окна, укрепить фундамент, заменить наружные инженерные сети водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения, — говорится в техзадании.

Так, работы необходимо будет завершить до конца ноября текущего года.

Заявки на участие принимаются до 29 мая. Аукцион состоится 1 июня.

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