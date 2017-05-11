В Казани почти за 100 млн рублей отремонтируют здание госархива Татарстана

Здание расположено на улице Декабристов, 4. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), а средства на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту выделят из бюджета республики.

— Планируется отремонтировать кровлю на площади более 700 кв.м, заменить двери и окна, укрепить фундамент, заменить наружные инженерные сети водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения, — говорится в техзадании.

Так, работы необходимо будет завершить до конца ноября текущего года.

Заявки на участие принимаются до 29 мая. Аукцион состоится 1 июня.