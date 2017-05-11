В Казани почти за 100 млн рублей отремонтируют здание госархива Татарстана
В Казани на капитальный ремонт здания Центрального государственного архива Татарстана потратят 99,1 млн рублей.
В Казани на капитальный ремонт здания Центрального государственного архива Татарстана потратят 99,1 млн рублей.
Здание расположено на улице Декабристов, 4. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Сообщается, что заказчиком выступило Главное
— Планируется отремонтировать кровлю на площади более 700 кв.м, заменить двери и окна, укрепить фундамент, заменить наружные инженерные сети водопровода, канализации, тепло- и электроснабжения, — говорится в техзадании.
Так, работы необходимо будет завершить до конца ноября текущего года.
Заявки на участие принимаются до 29 мая. Аукцион состоится 1 июня.