Самый богатый чиновник Минстроя Омской области получает почти 100 тысяч в месяц

Руководители ведомств в министерстве строительства и ЖКК Омской области обнародовали свои доходы за 2016 год.

Наиболее обеспеченным оказался директор управления «Омскоблстройзаказчик» Алексей Ильиных. За прошлый год он заработал 1 миллион 137 тысяч рублей, это 94,8 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что ведомство, подконтрольное Ильиных, сейчас ведет реконструкцию «Омской крепости» и «Галерки».

Второй самый богатый чиноник, руководитель управлеиня дорожного хозяйства Евгений Чибисов с доходами в 86, 5 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров директор «Агентства жилищного строительства» Геннадий Рабанин, задекларировавший 70,2 тысяч рублей ежемесячного дохода.

В среднем чиновники подведомственных учреждений Минстроя зарадатывают 50−70 тысяч в месяц.