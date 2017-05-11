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09:39 (мск), источник: Om1.ru

Самый богатый чиновник Минстроя Омской области получает почти 100 тысяч в месяц

В основном, руководители подведомственных учреждений получают 50−70 тысяч в месяц.

Руководители ведомств в министерстве строительства и ЖКК Омской области обнародовали свои доходы за 2016 год.

Наиболее обеспеченным оказался директор управления «Омскоблстройзаказчик» Алексей Ильиных. За прошлый год он заработал 1 миллион 137 тысяч рублей, это 94,8 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что ведомство, подконтрольное Ильиных, сейчас ведет реконструкцию «Омской крепости» и «Галерки».

Второй самый богатый чиноник, руководитель управлеиня дорожного хозяйства Евгений Чибисов с доходами в 86, 5 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров директор «Агентства жилищного строительства» Геннадий Рабанин, задекларировавший 70,2 тысяч рублей ежемесячного дохода.

В среднем чиновники подведомственных учреждений Минстроя зарадатывают 50−70 тысяч в месяц.

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