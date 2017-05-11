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10:07 (мск), источник: ДЕЙТА

На Сихотэ — Алине продолжают искать золото

Новые технологии и методики поиска золото-меднопорфировых руд в условиях сложной геологии Сихотэ-Алинского хребта в Хабаровском крае применят специалисты, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В рамках этой методики будет проведен шлихоминералогический анализ проб из делювиальных и элювиальных отложений, а также металлометрическая съемка с более тонким и более глубоким изучением отобранного песчано-глинистого материала, сообщает Росгеология.

Ранее специалисты «Дальгеофизики» уже исследовали площадь и подтвердили возможность открытия в ее пределах месторождения золота меднопорфирового типа. Геологи также подтвердили наличие еще одной минерализованной зоны сходного состава в пределах участка.

Михаил Грач.

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