На Сихотэ — Алине продолжают искать золото

В рамках этой методики будет проведен шлихоминералогический анализ проб из делювиальных и элювиальных отложений, а также металлометрическая съемка с более тонким и более глубоким изучением отобранного песчано-глинистого материала, сообщает Росгеология.

Ранее специалисты «Дальгеофизики» уже исследовали площадь и подтвердили возможность открытия в ее пределах месторождения золота меднопорфирового типа. Геологи также подтвердили наличие еще одной минерализованной зоны сходного состава в пределах участка.

Михаил Грач.