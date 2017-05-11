Индия станет партнером форума «Технопром-2017»
Индия будет главной
Индия будет главной
Время работы форума увеличится на один день, который посвятят вовлечению молодежи в научную деятельность. О предварительных итогах программы «Технопрома» 11 мая в
V Международный форум технологического развития «Технопром», организованный правительством РФ, коллегией
«Технопром» состоится в Новосибирске уже в пятый раз. Выросло число его участников, экспертов, международных организаций, инновационных предприятий. По сравнению с первым форумом, количество мероприятий увеличилось с 22 до 50, число участников — с 1,5 до 6 тысяч.
На заседании оргкомитета форума, который состоялся в марте, Дмитрий Рогозин предложил сделать акцент на использовании потенциала
— Основой в программе форума станет реализация потенциала
На площадке «Технопрома» состоится заседание комитета по сотрудничеству в области высоких технологий и продукции военного двойного гражданского назначения, в составе которого есть представители Российской Федерации и Республики Индия. Сейчас оргкомитет ведет переговоры с представителями 41 страны, которые планируют стать участниками форума «Технопром-2017».
Из числа регионов ключевыми партнерами станут Татарстан и Севастополь — город федерального значения.
Традиционно в рамках форума состоятся Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды». Логичным продолжением форума станет выставка ITE Экспо. Концепция вставки утверждена правительством РФ и предполагает презентацию прорывных разработок в
— Оргкомитетом была проведена работа по привлечению международных партнеров форума из числа
Впервые на форуме запланирована трехдневная программа. 20 июня состоится молодежная общеобразовательная программа. Целевая аудитория этого дня — молодые ученые, предприниматели. Интеллектуальными партнерами молодежного дня станут СО РАН, «Росатом» и др.